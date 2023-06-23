«За отзыв под суд»: покупателя на Wildberries обвинили в клевете за плохой комментарий

Пользователь маркетплейса Wildberries столкнулась с неожиданной обратной связью от продавца. Девушке пригрозили уголовной статьей и судом, пишет «Смола Лайф».

Покупательница оставила отзыв в комментариях под продуктом — маской для лица от производителя Kaaral. Она заявила, что либо маска подделка, либо ее качество сильно упало. Представитель бренда в ответ напомнил об уголовной статье за клевету в интернете.

«Доводим до вашего сведения, что по всем отзывам, в которых распространяются заведомо ложные и порочащие сведения о продукции бренда Kaaral, нами делается запрос в WB ваших личных контактов с целью привлечения вас к ответственности в рамках УК РФ по статье 128.1 о клевете в интернете», — написал представитель бренда.

Фото: [ Соцсети ]

Девушке посоветовали не писать подобный отзыв, а обращаться по адресу, указанному на обратной стороне упаковки товара.

Россияне оказались шокированы такими действиями бренда.

«Wildberries пробил дно. И эта компания тоже»; «И что теперь, даже на никакущие товары не жаловаться и оставлять положительный отзыв? Бред»; «За отзыв под суд, просто прекрасно!» — написали пользователи сети.

Ранее продавец с Wildberries узнал интимные подробности из жизни клиента и обнародовал их.