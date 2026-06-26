За пару дней до отпуска звонят и просят доплатить? АТОР предупредил о новой схеме обмана туристов

Звонок или сообщение поступает за пару дней до вылета, чтобы человек занервничал и не стал проверять информацию. «Доплату» предлагают внести по ссылке, которая на самом деле является фишинговой. В результате турист рискует лишиться всех накоплений и передать мошенникам свои персональные данные.

В АТОР посоветовали не поддаваться на провокации и связываться с туроператором лично, а не по ссылкам из подозрительных сообщений. Важно помнить: чартерные рейсы за пару дней до вылета, как правило, не дорожают, а наоборот — сильно падают в цене. Именно поэтому многие самостоятельные путешественники могут купить билет в Турцию или Египет на официальном сайте авиакомпании по цене поездки в Москву на поезде — от двух до пяти тысяч рублей.