За пять лет в Одинцовском округе по программе КБДТ привели в порядок 55 дворов

На протяжении пяти лет в Одинцовском округе в рамках реализации программы КБДТ благоустроили 55 дворов. В 2024 году число объектов, которые приводят в порядок, увеличится еще на 18.

Из 55 дворов 29 объектов привели в порядок в 2023 году. За пятилетку в рамках реализации губернаторской программы установили 34 игровых городка. Параллельно специалисты выполняли ремонтные работы на спортивных и детских площадках, расположенных на территории округа. В частности, модернизировали 138 детских и 23 спортивных площадок.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов, выступая с отчетом о проделанной работе перед Советом депутатов, рассказал, что благоустройству общественных пространств также было уделено приоритетное внимание.

«К 870-летию кардинально преобразился Звенигород: реконструирован исторический центр города — улицы, скверы, набережная. Благоустроены общественные пространства в Одинцово, Кубинке, Больших Вяземах, Барвихе. Приведены в порядок территории у станций МЦД», — сообщил Андрей Иванов.

Глава Андрей Иванов рассказал о планах на 2024 год: 18 дворов комплексно благоустроят, обновят 12 спортивных современных площадок и сделают 32 «народные тропы», общая протяженность которых — почти 4 километра. В рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева произведут монтаж четырех детских игровых комплексов.

Напомним, что на заседании Совета депутатов 3 июня Андрея Иванова переизбрали на должность главы.

Ранее мы сообщали, что на протяжении пяти лет в округе открывались новые школы и медицинские учреждения.