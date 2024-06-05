За пять лет в Одинцовском округе построено шесть новых медицинских учреждений

Спикер проинформировал, что за пять лет в муниципалитете было построено шесть новых медицинских учреждений. В новых микрорайонах открыли три кабинета врача общей практики.

«Полностью реконструирована поликлиника №1 в Одинцово на 1500 посещений в смену. Это одна из важнейших социальных строек за все постсоветские годы. Появились фельдшерско-акушерский пункт в Саввинской слободе и Центр диспансеризации в Одинцово», - уточнил Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа рассказал, что новая поликлиника была построена в Ромашково. Также новые поликлиники для взрослых и маленьких пациентов открылись в ЖК «Инновация».

Работы по строительству новых поликлиник находятся в активной фазе. В настоящее время на территории округа специалисты возводят пять поликлиник и фельдшерско-акушерский пункт. Поликлиника на 300 посещений в смену, расположенные в поселке Заречье и ФАП в Кубинке, откроются уже в нынешнем году.

В 2025 году планируется открытие консультационно-диагностического центра в Ромашково. Также появится новая поликлиника в ЖК «Одинцово-1», рассчитанная на 390 посещений в смену.

В 2026 году в эксплуатацию сдадут детскую поликлинику, которая появится в Звенигороде. Медики за смену смогут принять 220 человек. Кроме того, анонсировано открытие поликлиники в жилом комплексе «Гусарская баллада» на 600 посещений.

Два знаковых медучреждения в настоящее время находятся в стадии капитального ремонта. Так, на протяжении 2024 года будет отремонтирован хирургический корпус Одинцовской областной больницы. По завершению работ в здании появятся современные палаты с отдельными санузлами, каждая из которых рассчитана на четырех пациентов. Реанимационное отделение расширят. В больнице установят аппарат МРТ. Отдельное помещение оборудуют для компьютерной томографии.

Завершение ремонтных работ в Перхушковской больнице запланировано на 2025 год. На базе медучреждения будет функционировать стационар сосудистого центра регионального значения, в котором появится экспресс-лаборатория и комфортабельные палаты. Отделение лучевой диагностики оснастят МРТ, рентгеном и КТ.

Ранее глава округа Андрей Иванов сообщил, что за пять лет в муниципалитете построили четыре современные школы, еще шесть новых общеобразовательных учреждений откроют в 2024 году.