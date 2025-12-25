«За плохим Сантой следят радары». Трамп рассказал детям о военном слежении за рождественским волшебником

Он сообщил, что американские военные ведут круглосуточное наблюдение за глобальными перемещениями Санта-Клауса, чтобы не допустить вторжения на территорию Соединенных Штатов его «плохой» версии.

«Мы хотим убедиться, что с Сантой порядок. Санта очень хороший человек. Мы хотим убедиться, что он не внедрен. Что в нашу страну не вторгается плохой Санта», — сказал Трамп.

В канун Рождества, 24 декабря, глава Белого дома на время отложил государственные дела, чтобы пообщаться с главными мечтателями страны — детьми. Дональд Трамп присоединился к традиционной акции NORAD, отвечая на звонки малышей на «горячую линию Санта-Клауса», которые хотели узнать маршрут волшебного полета. Праздничный телемост проходил в его флоридской резиденции Mar-a-Lago, где политик находится вместе с семьей. Обстановка была по-домашнему уютной: украшенная ель, а под ней — нарядные коробки с подарками. Не осталась в стороне и супруга президента: Меланья Трамп в это же время отвечала на вопросы детей по другому телефону, разделив с мужем роль рождественских волшебников.

