За полгода в подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» обратились более пяти тысяч человек

В областной филиал Госфонда «Защитники Отечества» за полгода обратились более пяти тысяч человек, было отработано свыше шести тысяч вопросов. Об этом сообщила руководитель регионального филиала Ольга Ермакова, тему обсудили на совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов.

Часть обращений в фонд связаны с выплатами. Ольга Ермакова отметила, что вопросы по региональным выплатам решаются очень быстро, в этом помогают министерство социального развития Подмосковья и военный комиссариат.

Руководитель филиала также рассказала о психологической помощи семьям погибших и тех бойцов, которые долгое время не выходят на связь. В городских округах Подмосковья сейчас работает сорок шесть кабинетов медико-психологического консультирования. Семьям пропавших без вести также помогают в поисках и содействуют в оформлении выплат.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что семьям бойцов СВО нужно помогать и в нестандартных ситуациях.