Российская туристка и ее муж вернулись из долгожданной поездки в Китай глубоко разочарованными. Заплатив за тур в Пекин 500 тыс. рублей, они рассчитывали увидеть Великую Китайскую стену и Запретный город, но вместо этого получили испорченный отдых и массу негативных впечатлений, которые она оставила на портале «Тонкости туризма» на платформе «Дзен».

Основные претензии касались условий проживания. Четырехзвездочный отель Beijing Hotel NUO оказался, по словам туристки, старым и грязным. Номер был крошечным, кровать — скрипучей, а постельное белье — застиранным.

Кондиционер работал нестабильно, а персонал практически не понимал ни русского, ни английского языков. Особое недовольство вызвали завтраки: их качество было настолько низким, что многие туристы в отеле жаловались на симптомы отравления.

Не лучше была организована и экскурсионная программа. Группа из 40 человек оказалась слишком большой, а гид, обладая лишь поверхностными знаниями, монотонно зачитывала информацию и постоянно торопила людей, не давая им сделать фотографии или спокойно осмотреть достопримечательности.

Россиянка также отметила другие неприятные моменты: значительный языковой барьер, привычку местных жителей плеваться и курить в общественных местах, сильную давку в очередях и загрязненный воздух Пекина. В такой обстановке, по ее словам, было легко потерять вещи из-за толкотни.

Подводя итоги, туристка заявила, что за аналогичные деньги гораздо лучше и приятнее поехать в Европу, Таиланд или Вьетнам. Ее главная рекомендация тем, кто все же хочет увидеть Китай, — бронировать исключительно индивидуальный тур с проверенным гидом или вовсе рассмотреть другие направления для путешествий.

