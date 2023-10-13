За последние 5 лет число кузбассовцев, занимающихся спортом, выросло до 1,3 млн человек

Стало известно, что Дмитрий Чернышенко, являясь заместителем председателя правительства Российской Федерации, и губернатор региона Сергей Цивилев обсудили развитие спорта в Кузбассе в рамках рабочей встречи. Об этом также пишет KP.RU .

Так сообщается, что за последние пять лет в Кузбассе удалось построить и реконструировать больше 600 спортивных объектов. За это время проводилась активная модернизация спортивной инфраструктуры.

Любой житель Кузбасса, будь то ребенок или же взрослый, теперь может выбрать спортивное занятие себе по душе. Ведь в регионе есть все, что для этого нужно. Например, те же дворовые площадки в шаговой доступности, либо же круглогодичные спортивные комплексы.

Также в Кузбассе строятся специализированные многофункциональные спортивные центры. Кстати, делается это в соответствии с новыми технологиями. Все это позволяет сделать физкультуру более массовой. А это, в свою очередь, способствует «воспитанию новых чемпионов», по словам Цивилева.