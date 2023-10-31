За последние двадцать лет в Московском перинатальном центре в Балашихе появилось на свет более 100 тысяч малышей

Более 100 тысяч детей родилось в Московском перинатальном центре в Балашихе за 20 лет. По количеству это население отдельного города. Это замечательное медицинское учреждение отмечает свой юбилей.

Поздравить сотрудников центра собрались председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев, заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина, заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян, председатель городского Совета депутатов Геннадий Попов и благочинный Балашихинского церковного округа Михаил Конюхов.

Напомним, этот перинатальный центр сегодня является учреждением родовспоможения самого высокого уровня. Его по праву считают одним из лучших в России. За 20 лет здесь родилось более 2 тысяч двойняшек, почти 100 тройняшек, одни четверняшки и более 1,6 тысяч детей до 1 кг.

Здесь можно получить абсолютно все виды помощи.

«Наш перинатальный центр является флагманским учреждением, который оказывает высококачественную медицинскую помощь. Спасибо большое сотрудникам за ваш труд и профессионализм», - сказала Елена Зинатулина.

Сотрудников центра наградили благодарственными письмами главы Балашихи Сергея Юрова, благодарственными письмами Мособлдумы, почётными грамотами министерства здравоохранения Московской области идругими наградами.