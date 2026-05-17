«За преемственность поколений»: старейшая династия врачей побила рекорд и вновь вошла в историю
Общий стаж старейшей нижегородской династии медиков превысил 820 лет
Старейшая медицинская династия Нижегородской области — Абаимовы-Сидоровы — вновь вошла в историю. Как сообщили в МАХ-канале «Бокал прессека», после уточнения генеалогического древа исследователи обнаружили еще одну ветвь семьи, благодаря чему общий профессиональный стаж династии в сфере
Достижение было отмечено на региональном конкурсе «Медицинские династии-2026», где семья одержала победу в номинации «За преемственность поколений». Сегодня в династии насчитывается 28 медицинских работников.