За работу в День народного единства положена оплата минимум в двойном размере

Работа в День народного единства оплачивается не менее чем в двойном размере. Такое требование установлено Трудовым кодексом РФ. Повышенная оплата применяется ко всем работникам, если они фактически выходят на смену в нерабочий праздничный день, сообщает РИА Новости .

Доплата начисляется за часы, отработанные в период с 0 до 24 часов праздничного дня. Если только часть смены приходится на праздник, повышенная оплата распространяется именно на эти часы.

Конкретный коэффициент оплаты может быть увеличен работодателем. Размер доплаты устанавливается коллективным договором, внутренними нормативными документами компании или условиями трудового договора.

Кроме того, сотрудник имеет право выбрать другой вариант — получить дополнительный день отдыха взамен повышенной оплаты, если это отражено в документах и согласовано с работодателем.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. В 2025 году специалисты рынка труда напомнили, что при оформлении отпуска на 1 ноября или с 5 по 7 ноября можно увеличить продолжительность выходных за счет праздничного дня.

