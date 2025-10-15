За шесть рабочих дней россиян ждут длинные выходные

В конце октября россиян ждет непривычно долгая рабочая неделя. Однако за трудом последует и продолжительный отдых, приуроченный к государственному празднику. Об этом сообщили ТАСС в Роструде.

Согласно информации, с понедельника, 27 октября, до субботы, 1 ноября, включительно, предстоит отработать шесть дней подряд. Такой график связан с переносом выходного дня. Субботний отдых 1 ноября будет компенсирован в понедельник, 3 ноября. При этом сама суббота, 1 ноября, официально считается предпраздничным днем, поэтому рабочий день в этот раз будет сокращен на один час.

На смену этому придет трехдневный перерыв. В воскресенье, 2 ноября, — обычный выходной. Понедельник, 3 ноября, станет дополнительным днем для отдыха благодаря переносу, а вторник, 4 ноября, — это официальный праздничный день, День народного единства.

После такого мини-отпуска жителей страны ждет короткая рабочая неделя. Трудиться придется лишь три дня — со среды, 5-го, по пятницу, 7 ноября.

