За сорняк — 700 тысяч: Новый закон ударит по кошельку дачников с 1 марта

Владельцев садовых участков предупредили о крупных штрафах за сорняки. Как рассказал агентству «Прайм» юрист Илья Русяев, речь идет о запрещенных инвазивных растениях. С 1 марта в силу вступают поправки в Земельный кодекс (№ 294-ФЗ), обязывающие дачников уничтожать опасную растительность, включая борщевик Сосновского.

«К опасным инвазивным относятся жизнеспособные растения, распространяющиеся вне естественного ареала и создающие угрозу окружающей среде или здоровью людей», — пояснил юрист.

Сумма взыскания зависит от региона и статуса нарушителя. Обычным гражданам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тысяч. Для компаний наказание еще суровее: от 400 до 700 тысяч рублей. Кроме того, участки сельхозназначения могут и изъять, однако на обычную дачную землю это правило не распространяется.

