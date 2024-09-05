За сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 370 человек и 17 единиц бронетехники

Украинская армия несет значительные потери на курском направлении. Соответствующей информацией поделилось Министерство обороны РФ, опубликовав ее в телеграм-канале.

Российское оборонное ведомство рассказало о серьезных потерях, которые понесли ВСУ на курском направлении. Согласно известным данным, украинские войска потеряли более 300 военнослужащих и не менее 17 единиц бронетехники, включая две пусковые установки РСЗО М270 MLRS, два бронетранспортера, две боевые машины пехоты, два артиллерийских орудия, 13 боевых бронированных машин, станцию РЭБ, а также 12 автомобилей.

В ведомстве подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается до сих пор. В лесных массивах выполняются разведывательно-поисковые действия в целях выявления и нейтрализации вражеских сил, пытающихся попасть вглубь России.

Ранее в Министерстве обороны раскрыли общие потери ВСУ с начала вторжения в РФ. Число погибших украинских военных в ходе наступательной операции превысило отметку в 8 тыс. человек.