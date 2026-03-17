За таблетками за 80 километров: в отдаленных поселках Карелии пенсионеры остались без врачей и скорой

Жители отдаленных поселков Муезерского района в Карелии годами пытаются достучаться до властей: людям не хватает элементарной медицинской помощи. В населенных пунктах нет узких специалистов, скорая не приезжает, а жизненно важные лекарства приходится искать за десятки километров от дома.

Особенно тяжело пенсионерам — пожилым людям приходится преодолевать до 80 километров, чтобы просто купить назначенные врачом медикаменты в соседних поселках. Местные жители говорят, что проблема тянется давно, но воз и ныне там.

Следственный комитет по Республике Карелия возбудил уголовное дело по факту халатности (ст. 293 УК РФ). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Михаилу Козлову разобраться в ситуации и доложить о ходе расследования и всех обстоятельствах, из-за которых люди остались без доступной медицины.