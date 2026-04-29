«За ценой не постоят»: россияне бросились скупать люксовые туры в Грузию, забыв о Батуми и переключившись на горы
АТОР: россияне отказались от бюджетного отдыха в Грузии в пользу премиум
Российские путешественники кардинально изменили подход к отдыху в Грузии. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, соотечественники перестали гнаться за дешевизной и начали массово бронировать качественные дорогие туры, расширяя привычную географию поездок далеко за пределы Тбилиси и Батуми. Спрос на путевки в весенне-летнем сезоне 2026 года взлетел до 80 процентов, и это несмотря на серьезную стоимость авиабилетов, стартующую от 46 тысяч рублей.
По данным специалистов, туристы начали активно осваивать Сванетию, Рачу и Джавахетию. Эксперты отмечают, что современный запрос формирует комбинированный формат отдыха: путешественники стремятся за одну поездку успеть совместить расслабление на пляжах Черноморского побережья с эногастрономическими турами по винодельням Кахетии и прогулками по улочкам Тбилиси.