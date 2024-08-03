За удар головой в полицейского в здании МВД в Москве возбуждено уголовное дело

Как информирует пресс-служба ГСУ СК России по Москве, инцидент произошел в субботу, 3 августа, в столичном районе Южное Бутово. Там задержанный за административное правонарушения мужчина не совладал с эмоциями в местном отделе полиции и ударил головой сотрудника полиции.

Отмечается, что сначала 40-летний буян был задержан до выяснения всех обстоятельств по факту применения им насилия против представителя власти. После чего в отношение него было возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

В ведомстве добавили, что сейчас с фигурантом уголовного дела проводятся следственные действия. Скоро суд изберет задержанному меру пресечения.

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