Родителей 14-летней девочки убило двигателем автомобиля, который откинуло в салон взрывной волной во время теракта на Крымском мосту, сообщает SHOT.

Как уточняется, Алексей и Наталья погибли на месте, а их дочь Ангелина вылетела через лобовое стекло, застряв в нем. Юная девушка чуть не вспорола себе живот, пытаясь самостоятельно выбраться, находясь в состоянии шока. Пострадавшая активно рвалась к замурованной в машине семье, она до сих пор не знает, что произошло с родителями.

В настоящий момент у девочки из Белгородской области амнезия: она не может вспомнить даже имена своих папы и мамы.

Напомним, что теракт на Крымском мосту произошел 17 июля около трех часов ночи возле 145-й опоры со стороны со стороны Краснодарского края. В настоящее время дорога полностью не функционирует, однако железнодорожное движение уже восстановлено.

«Вся идея украинской государственности построена на желании быть тупой контркультурой, ничего не предлагая. Они бесконечно рады невинным жертвам их борьбы, потому что за ними не видно пустоты их идеологии»; «Украинцы просто хотят крови. Любой, лишь бы была»; «Ударом по Крымскому мосту террористы доказали очередной раз, что воевать они могут только против мирных жителей», — гневно прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что в Крыму перестроили транспортную логистику из-за ЧП на Крымском мосту.