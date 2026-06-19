Забайкальский природный рай обходится в 100 рублей: как не стать «зайцем» на озерах и не заплатить штраф

Живописные берега Арахлея, Ундугуна и Шакшы с наступлением тепла вновь манят тысячи отдыхающих. Однако не все знают: с 2023 года за пребывание в «Ивано-Арахлейском» природном парке взимается символическая плата — 100 рублей за трое суток. И если одни туристы добросовестно переводят деньги через сайт, другие предпочитают проезжать «зайцем», рискуя нарваться на штраф в 3 тысячи рублей, пишет портал « РТК Забайкалье ⁠».

В Министерстве природных ресурсов Забайкальского края перед стартом нового сезона вновь напомнили: посещение особо охраняемой территории — не бесплатная прогулка, а обязанность, закрепленная законодательно. Аншлаги с QR-кодами установлены на каждом въезде, а оплатить взнос можно буквально в пару кликов на портале «оплата.забоопт.рф». Тем не менее, как отмечают сами путешественники, информации о порядке оплаты пока не хватает — часть отдыхающих просто не знают, куда переводить деньги, а инспекторы на постах не всегда останавливают и не разъясняют правила.

По словам начальника отдела охраны окружающей среды регионального Минприроды Ирины Ворониной, самой популярной ООПТ в крае остается «Ивано-Арахлейский» парк, на втором месте — «Арей». При этом почти половина посетителей освобождена от уплаты: льготы распространяются на 28 категорий граждан, включая пенсионеров, детей до 18 лет, участников СВО и членов их семей, а также местных жителей.

Собранные средства, как уточнила Воронина, идут на реальные природоохранные нужды. В прошлом году на деньги от туристов (около 2 миллионов рублей) провели работы по обмерзанию озер — расчищали снег, чтобы спасти рыбу от замора. В этом году в планах — установка туалетов на Арахлее, уборка мусора и завершение обустройства экологической тропы на Ундугуне (работы обещают закончить к концу августа). На данный момент на счетах парка остается около 900 тысяч рублей.

Специалисты предупреждают: покупка путевки на базу отдыха не снимает необходимости платить экологический взнос. Инспекторы уже с начала сезона начнут регулярные рейды. За нарушение режима ООПТ грозит штраф 3 тысячи рублей, поэтому при выезде на природу стоит иметь при себе паспорт и чек об оплате (можно показать и в электронном виде).