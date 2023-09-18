Забастовки в США привели к рекордному числу пропущенных рабочих дней

Длинные перерывы в работе американских предприятий, вызванные волной забастовок, привели к более чем четырем миллионам пропущенных рабочих дней за прошлый месяц. Этот показатель является рекордным с начала 21-го века, об этом сообщает газета The Wall Street Journal .

Отмечается, что на ситуацию в стране повлияли как забастовки профсоюза работников автопрома, так и Гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио страны.

В газете отметили, что несмотря на это, активность профсоюзов растет и в остальных секторах рынка труда. Сообщается, что часть бунтов удалось усмирить при помощи переговоров и последующего повышения оплаты труда.

В пятницу 15 сентября самый крупный американский профсоюз работников автопрома объявил забастовку на 3 крупнейших заводах страны. Работники требуют повысить зарплаты, пенсии и отпуска. Сообщается, что в забастовке участвует только 13 тысяч работников из почти 150 тысяч, но количество бастующих продолжит расти, если компании не уладят конфликт.