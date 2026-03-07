Заберите свои 13%: названы топ 3 фатальные ошибки в программе долгосрочных сбережений

Специалисты негосударственного пенсионного фонда «Сбербанка» проанализировали поведение клиентов и выделили три самые распространенные ошибки, которые мешают гражданам получать максимальную выгоду от участия в программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Как пояснила эксперт Ольга Изюмова, главный промах — это внесение средств лишь в конце года. Многие откладывают пополнение счета на декабрь, надеясь только на государственное софинансирование. Эксперт подчеркнула, что в таком случае инвестиционный доход оказывается минимальным, так как деньги не успевают работать на рынке. Например, при внесении 144 тыс. рублей 15 декабря инвестдоход составит менее тысячи рублей, тогда как при пополнении счета в январе та же сумма принесла бы более 20 тыс. рублей. Руководитель фонда советует вносить взносы в начале года или распределять их равномерно, например, с каждой зарплаты.

Вторая серьезная ошибка касается досрочного оформления выплат. Ольга Изюмова предупреждает, что, назначив себе выплату по ПДС раньше срока, гражданин навсегда утрачивает право на получение государственного софинансирования, даже если позже откроет новый договор. Особенно это досадно для предпенсионеров, которые, получив первую государственную поддержку, сразу забирают средства. Таким образом они лишают себя возможности получить оставшиеся 324 тыс. рублей от государства. Эксперт рекомендует назначать выплаты только после того, как будет исчерпан весь лимит господдержки в 360 тыс. рублей, чтобы не потерять эти деньги.

Третьей распространенной проблемой является игнорирование налогового вычета. Многие участники программы забывают, что государство возвращает им часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Как отмечают в «СберНПФ», процедура получения вычета максимально упрощена. Негосударственный пенсионный фонд самостоятельно передает данные о взносах клиента в Федеральную налоговую службу. Гражданину остается лишь зайти в личный кабинет на сайте ФНС и подписать заявление, после чего деньги поступят на счет. Например, при годовом взносе в 100 тыс. рублей можно вернуть 13 тыс. рублей «живыми» деньгами.