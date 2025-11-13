Забила молотком собственного сына: россиянка оставила странную записку после совершения преступления

В Москве женщина жестоко убила своего шестилетнего сына, сообщили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре.

Трагедия разыгралась в квартире на ул. Академика Анохина на западе столицы, где тело ребенка без признаков жизни обнаружили сотрудники экстренных служб.

По предварительной информации, 37-летняя мать использовала для расправы над собственным сыном молоток и нож. После совершения преступления женщина попыталась свести счеты с жизнью.

Врачам удалось предотвратить роковой поступок россиянки — ее экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. На месте происшествия правоохранители обнаружили записку, оставленную подозреваемой. В ней она утверждала, что они с сыном серьезно больны.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. УК РФ («Убийство малолетнего лица»). Муж погибшего ребенка подтвердил, что его супруга действительно страдала от заболевания, однако не стал раскрывать детали диагноза.

Ранее сообщалось, что зарубившую троих детей мать из Канска суд может отправить в психбольницу.