Забирайте почти даром: как выбить скидку в 5 процентов у любого автодилера

Весенний период распродаж прошлого года

Текущий сезон, весна 2026 года, является одним из самых удачных моментов для совершения сделки. В беседе с «Российской газетой» РГ глава РОАД пояснил, что сейчас дилерские центры активно освобождают склады от транспортных средств, произведенных в прошлом году. В стремлении реализовать остатки компании готовы существенно снижать маржу, иногда работая на грани окупаемости или даже с отрицательной доходностью. По словам эксперта, покупателям стоит проявлять инициативу в переговорах, что позволяет снизить финальную стоимость автомобиля примерно на 5%.

Предновогоднее ралли на авторынке

Второй этап максимальных выгод ожидается во второй половине текущего года, достигая пика к его завершению. В этот период автопроизводители и их официальные представители стремятся закрыть годовые планы и выполнить установленные показатели продаж. Подщеколдин охарактеризовал это время как «ралли у дилеров», когда желание реализовать складские запасы открывает для клиентов отличные возможности для торга и получения специальных условий.

Состояние рынка и тактика покупателя

На текущий момент российский автомобильный рынок характеризуется высокой степенью насыщенности, что создает преимущество для потребителя. Специалист подчеркнул, что автолюбителям не стоит опасаться открытого обсуждения цены: прямой диалог в салоне — это нормальная практика. Учитывая большой выбор моделей в наличии, дилеры становятся более гибкими в вопросах ценообразования, чтобы привлечь и удержать клиента.