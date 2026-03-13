Забирают все силы: названы опасные продукты, которые крадут бодрость после обеда

Врач-терапевт Ольга Чистик из «Скандинавского Центра Здоровья» рассказала о факторах, провоцирующих послеобеденную сонливость. По словам специалиста, ключевую роль в этом процессе играет состав пищи, пишет Лента.ру.

Медик пояснила, что состояние упадка сил нередко наступает после трапезы, богатой простыми углеводами либо сочетающей жирные продукты со сладостями. Примерно через 30 минут после употребления такой еды происходит стремительное снижение глюкозы в крови. Подобный скачок способен вызвать не только желание вздремнуть, но и слабость, чрезмерную потливость, чувство раздражения либо внезапный голод.

Ольга Чистик отметила, что наиболее сильный провал энергии провоцируют конкретные продукты. В их число входят сдобная выпечка, десерты, изделия из белой муки, шлифованный рис, картофельное пюре и йогурты с наполнителями. При таком раскладе обычный обед трансформируется в эмоциональные качели, лишая человека бодрости.

Терапевт также обратила внимание на вред сладких газировок и соков. Они действуют аналогично: провоцируют резкий всплеск сахара с последующим неизбежным спадом. Помимо этого, на возникновение сонливости влияют систематическое переедание, привычка перекусывать на ходу и хронический недостаток ночного отдыха.