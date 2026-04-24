Заблокировали карту в магазине? 3 шага, чтобы вернуть доступ к деньгам прямо у кассы

В 2026 году блокировка карты больше не означает обязательный визит в отделение и стояние в очередях. Финансовые эксперты утверждают: если ваш банк до сих пор заставляет вас лично приходить с паспортом для подтверждения рядовой транзакции — это веский повод задуматься о смене финансовой организации, пишет РИА Новости.

Биометрия вместо очередей: технологии 2026 года

Сергей Елин, эксперт по финансово-правовой безопасности московского отделения «Опоры России», отмечает, что современные стандарты банковского обслуживания сегодня базируются на удаленной верификации. Самым быстрым способом снять ограничения стал так называемый скоринг «второй руки».

Вместо поездки в банк передовые организации используют:

Голосовые слепки: подтверждение личности по телефону через уникальные параметры голоса.

Селфи-верификацию: запрос фотографии владельца с паспортом в руках через мобильное приложение.

Интеграцию с «Госуслугами»: подтверждение операции через государственную учетную запись.

Когда визит в банк все же неизбежен?

Несмотря на цифровизацию, остаются сценарии, требующие личного присутствия. Главный из них — трижды неверно введенный ПИН-код. В этом случае система безопасности блокирует доступ к физическому носителю (чипу карты), и для защиты средств клиента банк обязан удостовериться в его личности очно. В такой ситуации придется брать паспорт и отправляться в ближайшее отделение.

Фрод-мониторинг: как не остаться без денег в неподходящий момент

Чаще всего карты блокируют из-за «подозрительных транзакций» (фрод-мониторинг) — например, при покупке в необычном месте или на крупную сумму. Эксперт рекомендует стратегию «технологичного дубля»: