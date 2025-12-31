«Заблокированы тут»: пассажиры поезда на Кубани 12 часов сидят без туалетов и еды

В Краснодарском крае несколько пассажирских поездов застряли из-за мощного снежного циклона, однако проблемы для людей начались не с погодой, а с организацией помощи на месте. В соцсетях появились тревожные сообщения от пассажиров одного из составов, который стоит уже более 12 часов.

Через свой Telegram-канал «Кровавая барыня» журналистка Ксения Собчак со ссылкой на свидетельство одной из пассажирок, путешествующей с детьми, сообщила о тяжелой ситуации в замерзающем вагоне. По словам женщины, люди лишены самого необходимого: «Со стороны РЖД никаких действий, только утром начальник поезда дала бич-пакета два детям. Буквально заблокированы тут. К вечеру вагон остынет совсем. И еду не продают — просто кипяток». Особую остроту ситуации придает отсутствие доступа к нормальным санитарно-гигиеническим условиям. Несмотря на то, что туалеты формально открыты, они переполнены и не могут быть использованы. Пассажирка отметила, что до ближайшей станции всего 500 метров, но добраться до нее могут не все: «Молодые ушли, а пенсионеры и такие, как я, сидим». Ранее ночью 31 декабря Северо-Кавказская железная дорога официально сообщила об остановке 18 поездов, включая состав Ростов — Адлер, из-за аномальных снегопадов. В пресс-релизе говорилось, что к ликвидации последствий привлечено более 100 железнодорожников, однако слова запертых в поезде людей рисуют иную картину происходящего.