Заблокируют счета 30 апреля: каким гражданам грозит полная банковская изоляция

Российские граждане рискуют столкнуться с ограничением доступа к банковским счетам со стороны Федеральной налоговой службы в текущем месяце. Подобная мера может быть применена к лицам, игнорирующим обязанность по декларированию доходов за истекший период. Соответствующее разъяснение дала член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева. Об этом сообщает РИА Новости .

Согласно позиции специалиста, санкция в виде приостановки операций по счетам станет возможной после 20 мая. Это право возникает у ведомства спустя 20 рабочих дней вслед за истечением срока подачи отчетности. Крайняя дата для направления декларации установлена на 30 апреля.

Эксперт перечислила ситуации, требующие обязательного уведомления фискального органа. В перечень вошли продажа недвижимого имущества, находившегося в собственности менее минимального срока, получение ценных подарков от лиц, не являющихся близкими родственниками, а также выигрыши в лотерею свыше 4000 рублей. Кроме того, декларацию необходимо заполнить при сдаче имущества в аренду или получении прибыли из зарубежных источников.

Стоит отметить, что срок для непосредственной уплаты налога остается более длительным и истекает 15 июля.