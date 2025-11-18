Заблудилась и вышла из себя: пьяная россиянка разгромила чужой двор и авто, чтобы выйти к людям

В Новокузнецком муниципальном округе завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительницы, обвиняемой в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом пишет VSE42.Ru .

По версии следствия, женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, недалеко от своего дома испытывала проблемы с ориентацией на местности. В приступе дезориентации и раздражения от возникших препятствий она предприняла нестандартные меры для решения проблемы — сначала повредила металлическую ограду, вырвав и погнув элементы конструкции, затем нанесла несколько сильных ударов ногой по автомобилю Volkswagen Touareg, а с помощью найденных садовых инструментов испортила пластиковую дверь припаркованного автодома.

Общий материальный ущерб от действий женщины составил 84 тысячи рублей. Полиция задержала подозреваемую на следующий день, когда та вернулась на место происхождения за забытыми вещами.

В ходе допроса обвиняемая дала неожиданное объяснение своим действиям — по ее словам, она заблудилась и пыталась найти путь домой, а разрушение забора считала устранением препятствия на своем пути. Повреждение автомобиля Volkswagen женщина объяснила желанием привлечь внимание владельцев участка для получения помощи.

Уголовное дело передано в Новокузнецкий районный суд для рассмотрения по существу.

