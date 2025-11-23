Заблудившийся кредит: как найти чужой займ и вернуть его в банк без потерь

Граждане имеют возможность самостоятельно контролировать наличие неправомерно оформленных кредитов путем регулярного запроса своей кредитной истории в специализированных организациях. Об этом в беседе с журналистами RT рассказал адвокат Дмитрий Пашин.

Для получения информации о месте хранения кредитной истории необходимо направить соответствующий запрос в Центральный каталог кредитных историй через официальный портал госуслуг или сайт Банка России. Обработка запроса осуществляется в течение одного рабочего дня, в большинстве случаев ответ поступает мгновенно.

Полученный ответ содержит перечень бюро кредитных историй, где хранится финансовая информация о заемщике, с указанием контактных данных и адресов официальных сайтов организаций. Для детального изучения всех активных кредитных обязательств требуется направить отдельный запрос в каждое указанное бюро.

Законодательством предусмотрена возможность бесплатного получения полного отчета о кредитной истории в каждом бюро два раза в течение календарного года. Все последующие запросы подлежат оплате по тарифам, устанавливаемым конкретной организацией, уточнил Пашин.

