Министерство здравоохранения выступило с инициативой внести изменения в действующий с 2025 года порядок оформления больничных листов. Согласно новым предложениям, получить документ можно будет только при личном посещении врача, если физическое состояние гражданина не позволяет ему выполнять профессиональные обязанности, пишет prokazan .

Перечень оснований для освобождения от работы планируют расширить. В него предполагается включить прохождение санаторно-курортного лечения, уход за заболевшими родственниками, а также помощь пожилым членам семьи. Кроме того, больничные будут выдаваться в случаях нахождения на карантине, в период беременности, при усыновлении ребенка и во время стационарного протезирования.

По словам депутата Алексея Куринного, подобные корректировки позволят медицинским специалистам более точно определять реальную потребность пациента во временном освобождении от труда. Парламентарий добавил, что это также поможет снизить количество необоснованно выданных листков нетрудоспособности.

Помимо изменений в правилах оформления, планируется повысить максимальный порог выплат. В 2026 году эта сумма может достичь 200 тысяч рублей. Как уточняется, для получения такого размера компенсации работнику потребуется иметь официальный стаж не менее восьми лет и высокий уровень заработной платы. В этом случае ежедневная выплата может составить около 6 тысяч рублей.