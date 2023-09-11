«Заболевание, о котором могли не знать»: выяснились возможные причины загадочной гибели девочки в Свердловской области

В Свердловской области произошла загадочная трагедия — 16-летнюю девочку нашли мертвой, но без признаков насильственной смерти. В то же время на камеры попал велосипедист, следовавший за подростком.

Судмедэксперт и ведущая шоу «ДНК» Юлия Сиверцова рассказала, из-за чего могла погибнуть школьница, и стоит ли жителям Каменска-Уральского опасаться маньяков. По ее словам, речь здесь вряд ли идет об убийстве.

«Если бы там были видимые повреждения, указывающие на насильственную смерть, сразу было бы возбуждено уголовное дело. Но судя по информации из Сети, никаких механических повреждений на теле не было. Скорее всего, девочка погибла по каким-то другим причинам. Если бы следы нападения были найдены при осмотре погибшей или при вскрытии в морге, это было бы уже известно», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт выдвинула несколько версий случившегося, которые не связаны с криминалом. Погибшую могло подвести собственное здоровье или какие-либо препараты, употребленные ею.

«Вариантов могло как быть минимум два. Первый: девочка употребила какие-то химические вещества, и они вызвали остановку сердца или дыхания. Второй вариант: заболевание, о котором в семье могли даже не знать», — выразила мнение Сиверцова.

По словам собеседницы, незаметно убить человека через удушение, особенно на улице, очень сложно. Обязательно останутся какие-то повреждения. Что касается ссадин на лице и скуле, которые обнаружили на трупе — это, скорее всего, следы из-за того, что погибшая лежала лицом вниз. Трупные пятна, которые образовались, могли выглядеть как повреждения от насильственных действий.

А вот оправдывать мужчину, попавшего на камеры, судмедэксперт не торопится.

«Возможно, этот человек специализируется на кражах. Мог попытаться отнять мобильный у девочки, а та испугалась, и болезнь, которая раньше не проявлялась, дала о себе знать. Например, мог лопнуть сосуд или еще что-то», — предположила Сиверцова.

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