Утром 11 сентября в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области вооруженный ножом и скрывший лицо 15-летний подросток ранил четверых человек, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Травмы получили трое сотрудников и родственница одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами. Им оказался ученик девятого класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием. На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал. Раненым оказывается медицинская помощь.

Как пишут СМИ, отец подростка — солдат, побывавший на фронте на Украине. А сам мальчик во время нападения видел «хохлов», и поэтому поступил так, как поступил.

Раньше в таких трагических происшествиях винили компьютеры, доступность нежелательной информации для детей и подростков, а также возможность приобрести оружие кому угодно с минимальными проверками.

Сейчас все еще проще — «негативный контент» сегодня повсюду, и тут ТВ опережает интернет. А если не разрешают купить огнестрел, то под рукой всегда окажется кухонный нож.

«Скорее всего, то, что подросток совершил, действительно произошло в результате острого психического расстройства, причины которого еще необходимо устанавливать специалистам. Видимо, в подобном болезненном состоянии подросток именно такими увидел причины своих бед и неудач. В любом случае, невозможно отрицать прямое или косвенное влияние постоянного массового настойчивого промывания мозгов нынешних школьников, точно не обладающих развитым критическим мышлением», — предположил Игорь Комиссаров, генерал-майор юстиции, экс-помощник главы СК РФ, отвечавший в ведомстве за вопросы защиты прав детей.

Эксперт однако отметил, что всех тинейджеров нельзя загонять под одну гребенку: в разных семьях и в разном состоянии всегда будет разная степень влияния СМИ, социальных сетей и реальной жизни на психику.

«На всех это действует по-разному. Разный жизненный опыт, разный уровень физического и психического развития, разное окружение», — дополнил он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что суд вынес решение по делу о химкинской поножовщине.