Забрал с собой на тот свет: Алентова увидела гроб с Лобоцким и упала замертво

Вере Алентовой внезапно стало плохо сразу после того, как актриса увидела гроб с телом Анатолия Лобоцкого. Это подтвердили ее коллеги по театру, которые сегодня пришли попрощаться с российским актером, известным по сериалу «Молодежка», Анатолием Лобоцким, скончавшимся в начале недели.

Рядом с Алентовой дежурили медики, которые незамедлительно пришли ей на помощь. Актрису срочно перенесли на носилки и погрузили в скорую помощь, где врачи сразу приступили к реанимационным мероприятиям. В течение примерно полутора часов они старались вернуть ее к жизни, несмотря на то что она была клинически мертва. К сожалению, все усилия оказались тщетными, и спасти Алентову не удалось.

Алентова скончалась от острого инфаркта миокарда, вызванного тромбозом, позднее установили медики.

Злые языки уже поговаривают, что Лобоцкий, с которым Алентова не раз играла в кино, словно «забрал актрису с собой на тот свет».

Дочь Алентовой, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, опубликовала в своем аккаунте в соцсетях фото родителей: Веры Алентовой и скончавшегося в 2021 году режиссера Владимира Меньшова, подписав пост коротко: «У меня больше нет мамы. Они теперь вместе».