В Якутии в квартире ветерана СВО произошел пожар: боец потерял все имущество и документы

Боец, недавно вернувшийся с фронта и устроившийся на работу охранником, столкнулся с новым тяжелым испытанием. За несколько дней до реабилитации в его квартире случился пожар, в результате которого были полностью уничтожены все личное имущество и важные документы.

Помогать участнику СВО будет уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сардана Гурьева — она взяла ситуацию под личный контроль. Омбудсмен пообещала оказать поддержку в восстановлении документов и решении жилищного вопроса.

Ранее сообщалось, что бойца специальной военной операции (СВО) из Саратовской области лишили гражданства России из-за ошибки чиновника 17 лет назад.