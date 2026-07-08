Забравшись личинкой, вырос и застрял: краб два месяца жил в пластиковой бутылке посреди океана

У побережья Окинавы исследователи из Университета Хиросимы выловили пластиковую бутылку, внутри которой оказался живой морской краб. Размеры взрослого Portunus sanguinolentus — 40 на 88 миллиметров — заметно превышали диаметр горлышка в 24 миллиметра, и ученые задались вопросом, как он туда попал. Ответ дал ДНК-анализ содержимого желудка, а выводы опубликованы в журнале Ecosphere.

Оказалось, бутылка превратилась в автономную экосистему. Краб проник внутрь еще крошечной личинкой и провел в заточении около двух месяцев. Узкое горлышко пропускало воду, но запирало и самого пленника, и мальков, искавших укрытия среди мусора. Заплывая внутрь, молодь шероховатой спинороговой рыбы и индо-тихоокеанского сержанта становилась добычей подрастающего хищника, а «гарниром» служили зеленые водоросли, разросшиеся на стенках под солнцем. Выросший краб осознал, что выход для него закрыт навсегда. Авторы сравнили его судьбу с сюжетом рассказа «Саламандра» Масудзи Ибусэ, где саламандра годами беззаботно жила в пещере, пока не поняла, что выросла и больше не выберется.

Исследователи подчеркнули, что у берегов Японии подобные пластиковые капканы для ракообразных фиксируют регулярно. Они надеются, что этот яркий пример заставит читателей задуматься о неожиданном воздействии привычных предметов на морских животных и оценить удивительную живучесть пленника, дрейфовавшего в бутылке посреди Тихого океана.