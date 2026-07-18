Жительница Самары Светлана Амелькина сейчас отдыхает в Сочи и рассказала 63.RU , как выглядит курорт в разгар сезона. По ее подсчетам, только проживание в Адлере обошлось в ₽41 тыс., но это благодаря раннему бронированию за четыре месяца до поездки. Сейчас тот же двухкомнатный семейный номер с двумя балконами в гостевом доме на второй береговой линии стоил бы уже больше ₽60 тыс.

По ее наблюдениям, пляжи загружены неравномерно. На «Ривьере», которую она назвала люксом с космическими ценами, не протолкнуться, а дно покрыто крупными острыми камнями, из-за чего купаться без обуви невозможно. Зато на окраине Адлера и в поселке Вардане людей адекватное количество, хотя ни один пляж на побережье не пустует. Местных на улицах практически не встретить — одни туристы. Вода в море чистая и теплая, но последние дни плавать мешают большие волны. При этом Светлана отметила, что ежедневно объявляют ракетную или беспилотную опасность, часто звучат сирены, а недавно аэропорт Сочи закрывали по плану «Ковер», из-за чего переносили множество рейсов.