Забросавших снежками Вечный огонь подростков-мигрантов вышлют из России вместе с семьями

Семьи детей-мигрантов, забросавших снегом Вечный огонь в Красном Селе Санкт-Петербурга, вышлют из России, сообщили в региональном главке МВД.

В инциденте, произошедшем 10 декабря, участвовали два брата 10 и 14 лет, а также мальчик из соседской семьи 12 лет. Все они приехали в Россию из ближнего зарубежья.

Правоохранители выяснили, что обе семьи нарушили миграционное законодательство, и поэтому будут выдворены на родину.

В настоящее время взрослые находятся в центре для граждан, подлежащих отправке из России, дети – в специализированных учреждениях.