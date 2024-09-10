Заброшенный жилой дом снесли в Солнечногорске

Заброшенное недостроенное здание площадью более 3,2 тысячи квадратных метров снесли в Солнечногорске, сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Объект был расположен на Левобережной улице в рабочем поселке Менделеево. Это недостроенный многоквартирный жилой дом. Его территория не была огорожена, и в здание могли свободно проникать третьи лица.

Жители населенного пункта через «Добродел» обратились в муниципальную администрацию с просьбой снести заброшенный дом, и здание включили в перечень объектов для ликвидации.

В результате дом снесли, территорию расчистили, а строительные отходы вывезли и утилизировали.

Всего в Солнечногорске выявили 423 недостроя. Из них снесли, достроили или привели в соответствие 244 объекта.