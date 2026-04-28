Забудьте о дорогих витаминах: эксперт Бюттнер назвал обязательный ингредиент долголетия
Daily Mirror: фасоль стала главным продуктом долгожителей «голубых зон»
Дэн Бюттнер, много лет изучающий рацион людей, доживших до 100 лет, выделил один обязательный ингредиент. По его словам, именно этот доступный продукт является фундаментом здоровья в регионах с самой высокой концентрацией долгожителей, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mirror.
Фасолевая диета: почему бобовые продлевают жизнь
Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер, исследовавший так называемые «голубые зоны» (регионы, где люди живут аномально долго), пришел к выводу, что основой их рациона являются бобовые. Фасоль, чечевица и нут присутствуют в кухнях самых разных стран — от Японии до Коста-Рики.
Главное наблюдение специалиста: долгожители потребляют в четыре раза больше бобовых, чем среднестатистический человек. Этот продукт не только доступен по цене, но и обладает уникальным составом, который поддерживает организм в тонусе десятилетиями.
Польза в каждой чашке
Популярность фасоли среди здоровых людей объясняется ее питательной ценностью. Бобовые содержат:
- Растительный белок: строительный материал для мышц и клеток;
- Клетчатку: нормализует работу кишечника и помогает контролировать уровень сахара в крови;
- Сложные углеводы: обеспечивают стабильный уровень энергии без резких скачков инсулина.
Рекомендация эксперта: норма «полчашки»
Бюттнер советует не искать экзотические суперфуды, а вернуться к простой и натуральной пище. Для того чтобы существенно повысить шансы на активное долголетие, достаточно включать в ежедневный рацион хотя бы половину чашки (около 125 мл) любых бобовых. Этого количества хватает для поддержания здоровья сосудов и метаболизма.