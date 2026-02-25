Забудьте о таблетках: всего две порции в неделю этого продукта и мозг помолодеет на 3 года

Бразильские ученые выяснили, что доступные ягоды способны замедлить старение мозга и улучшить память. Особенно полезными оказались черника и клубника, пишет Царьград.

Научные сотрудники бразильского Университета Кампинаса установили, что включение в рацион ягод помогает сохранить когнитивные способности. Результаты этой работы были представлены в авторитетном журнале Nutrients.

Исследователи пояснили, что положительный эффект обусловлен высоким содержанием полифенолов в ягодах. Эти соединения действуют как антиоксиданты, снижая окислительный стресс и подавляя воспалительные процессы, которые считаются главными причинами старения мозга. Наибольшую пользу продукт приносит людям с избыточным весом, так как нормализует чувствительность к инсулину и улучшает связь между кишечником и головным мозгом.

Данные, полученные Гарвардской медицинской школой в ходе многолетних исследований, подтверждают выводы коллег. Ученые обнаружили, что черника и клубника благодаря антоцианам накапливаются в зонах мозга, отвечающих за память и способность к обучению. Британские специалисты дополнили картину: две порции ягод еженедельно способны омолодить мозг почти на 2,5 года.

Авторы бразильского исследования предостерегают от восприятия ягод как панацеи. Речь идет скорее об умеренном улучшении функций и профилактике, а не о полноценном лечении деменции. Тем не менее эксперты признают этот метод одной из наиболее безопасных и доступных стратегий защиты от возрастных изменений.

Полифенолы отлично сохраняются в замороженных ягодах, что позволяет применять такую терапию круглогодично. Это особенно актуально для регионов с холодным климатом, где свежая продукция в зимний период малодоступна.