Забудьте про бумажный ОСАГО: Верховный суд сказал то, чего ждали миллионы водителей

Согласно опубликованному документу, если страховка оформлена в электронном виде, отсутствие у водителя бумажного бланка при проверке не считается административным правонарушением. Иными словами, инспектор не вправе привлекать автомобилиста к ответственности по части 2 статьи 12.3 КоАП только за то, что тот не предъявил распечатку.