Забудьте про бумажный ОСАГО: Верховный суд сказал то, чего ждали миллионы водителей

Верховный суд разрешил не возить бумажный полис ОСАГО при наличии электронного

Общество

Верховный суд России поставил точку в спорах о необходимости возить с собой бумажный полис ОСАГО.

Согласно опубликованному документу, если страховка оформлена в электронном виде, отсутствие у водителя бумажного бланка при проверке не считается административным правонарушением. Иными словами, инспектор не вправе привлекать автомобилиста к ответственности по части 2 статьи 12.3 КоАП только за то, что тот не предъявил распечатку.

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