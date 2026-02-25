Забудьте про эти строки в квитанциях: эксперты назвали, что можно не платить

Специалисты рассказали, в каких случаях собственники жилья имеют законное право не платить за коммунальные услуги или требовать уменьшения суммы в квитанциях. Об этом пишет smolnarod .

Специалисты в сфере жилищно-коммунального хозяйства разъяснили россиянам их права при получении некачественных услуг или их полном отсутствии. Главный принцип прост: потребитель не обязан платить за то, что фактически не получил.

Основанием для перерасчета может стать отсутствие горячей воды или ее несоответствие температурным нормативам. Чтобы добиться справедливости, необходимо зафиксировать нарушение. Для этого следует вызвать представителя аварийной службы или управляющей компании, который составит соответствующий акт. С этим документом собственник затем обращается в УК с требованием пересмотреть начисления.

С отоплением ситуация обстоит сложнее. Плата за тепло начисляется на весь дом, поэтому полностью отказаться от нее не получится. Снизить расходы можно только в исключительных случаях: например, если батареи в квартире были отключены или в жилье установлен индивидуальный прибор учета тепловой энергии.

Для перерасчета необходимо подать заявление в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. К обращению прикладываются документы, подтверждающие обоснованность требований. Коммунальщики обязаны рассмотреть заявку и дать официальный ответ.