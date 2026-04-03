Забудьте про гадалок: в Рузе нашли дерево, которое слышит самые тайные просьбы

Подмосковная Руза стала местом притяжения для искателей удачи и любви. В местном парке «Городок» выявлены уникальные природные объекты, которые, согласно народным преданиям, способны претворять в жизнь заветные мечты и помогать в поиске второй половины, пишет REGIONS .

Магические свойства деревьев в парке Городок

В подмосковном городе Руза выявлена необычная локация, привлекающая внимание любителей народных поверий. В муниципальном парке «Городок» находится уникальное дерево, в стволе которого образовалась выемка, по форме напоминающая человеческое ухо. Местные жители убеждены, что это природное явление обладает способностью реализовывать потаенные просьбы. По сложившейся традиции, человеку достаточно подойти к растению и прошептать свое сокровенное желание непосредственно в это «ухо», чтобы оно воплотилось в реальность.

Жительница Рузы Анна Соловьева поделилась личным опытом взаимодействия с природным объектом. Она рассказала, что 1 год назад очень хотела стать студенткой ВГИКа, но испытывала серьезные опасения по поводу конкурсного отбора. После того как она доверила свою мечту дереву, ей удалось успешно поступить. При этом девушка подчеркнула, что символическая поддержка не отменяет необходимости усердной подготовки к экзаменам.

История возникновения легенды и поиск любви

Впервые сведения о необычном природном «генераторе желаний» получили широкое распространение в 2014 году. Данный объект упоминался в материалах, посвященных проведению в Рузе тематического фестиваля под названием «Исполнение желаний». С тех пор популярность места только растет, привлекая туристов и горожан.

Помимо знаменитого дерева с «ухом», на территории «Городка» располагается еще один примечательный объект растительного мира. Речь идет о дереве, которое получило поэтичное название «Единение сердец». Существует поверье, что объятия с этим стволом гарантируют человеку скорую встречу с искренней любовью. Таким образом, парк стал знаковым местом для тех, кто стремится к личному счастью и профессиональным достижениям.