Забудьте про китайские авто: убийца авто из КНР в лице отечественного Лада Азимут выйдет на рынок

АвтоВАЗ анонсировал масштабную стратегию развития на ближайшие два года, которая включает выпуск совершенно нового кроссовера, глубокую модернизацию популярных семейств и расширение экспортных горизонтов, пишет REGIONS .

Технологический прорыв и расширение линейки модификаций

В 2026 году ключевым событием для отечественной автомобильной индустрии станет официальная презентация кроссовера Lada Azimut. Помимо вывода на рынок новой модели, производитель намерен существенно улучшить технические характеристики текущего ассортимента. В частности, Lada Iskra получит усовершенствованный силовой агрегат объемом 1.6 литра. Значительные перемены ожидают семейство Vesta, которое начнут оснащать 1.8 литровым двигателем и системой автоматического управления климатом. Также линейку пополнят версии, работающие на природном газе, и спортивные варианты, укомплектованные 6 ступенчатой механической трансмиссией.

Классический внедорожник Niva Legend перейдет на использование мотора от версии Travel, а представительский седан Lada Aura пройдет через плановое обновление. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов подчеркнул, что интеграция климатических систем в Vesta выступает ключевым фактором для укрепления конкурентных преимуществ бренда на фоне соперников.

Рыночные показатели и амбициозные цели предприятия

Итоги 2025 года подтвердили лидирующий статус компании на внутреннем рынке, где доля брендов Lada и Xcite достигла 25%. Суммарный объем реализации превысил 350 000 единиц. Наибольшим спросом пользовалась Granta, разошедшаяся тиражом 144 350 экземпляров. Следом расположилась Vesta с результатом 75 099 проданных автомобилей. Внедорожники Niva нашли 69 576 покупателей, а модель Largus была продана в количестве 35 925 штук. В сегменте легкого коммерческого транспорта отечественный производитель занял доминирующую позицию с показателем 98%, реализовав 14 209 машин.

Активно развивается и международное направление. Объем экспортных поставок вырос до 21 000 транспортных средств, в том числе благодаря выходу на рынки Египта, Ливии, Венесуэлы и Абхазии. В планах на 2026 год значится сохранение ведущих позиций за рубежом, развитие сети сервисных центров и достижение планки в 400 000 реализованных авто.