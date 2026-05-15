Забудьте про лифты и сахар: новые правила здоровья в России изменят жизнь миллионов навсегда

Режим питания и рацион

Согласно новым методическим рекомендациям для медицинских организаций, завтракать необходимо в первый час после пробуждения, желательно с 7:00 до 9:00. Этот прием пищи должен быть наиболее калорийным и составлять до 40% дневного рациона. Между трапезами рекомендуется выдерживать паузы в 4–5 часов, а ужинать — минимум за 3 часа до отхода ко сну. Специалисты советуют исключить полуфабрикаты, колбасные изделия, белый хлеб, сахар и сладкие напитки, а также сократить потребление наваристых мясных бульонов.

Водный баланс и физическая нагрузка

Для поддержания здоровья рекомендуется выпивать стакан воды комнатной температуры сразу после сна. В течение дня советуют делать по 2–3 глотка воды каждый час, а за полчаса до еды выпивать около 150 миллилитров жидкости. Норма физической активности установлена на уровне не менее 7000 шагов ежедневно. В документе указано, что следует отдавать предпочтение лестницам вместо лифтов и делать короткие разминки каждый час при сидячем графике работы.

Гигиена сна и ментальное здоровье

Качественный отдых требует сна продолжительностью от 7 до 9 часов в полной темноте при температуре воздуха 18–20 градусов. Эксперты рекомендуют отказаться от кофеина после 14:00 и ограничить использование гаджетов за 2 часа до сна. Для борьбы со стрессом предлагается внедрить утренние медитации и дыхательные упражнения. Вечерние 20-минутные прогулки и ведение дневника благодарности перед сном также названы эффективными инструментами для сохранения психологического благополучия.