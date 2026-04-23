Забудьте про ножи в Терентьев день: какой старинный запрет 23 апреля спасет дом от беды

Название «Маревный» происходит от слова «марево» — атмосферной дымки или тумана. Наши предки считали рассвет этого дня решающим для сельского хозяйства:

Ясное небо: предвестник тяжелой работы и неурожая; считалось, что в таком случае поля придется перепахивать. В 2026 году этот прогноз актуален не только для фермеров, но и для тех, кто верит в природные индикаторы финансового благополучия.

Солнце в тумане: добрый знак, обещающий изобилие зерна и сытый год.

День Терентия предназначен для очищения пространства и восстановления отношений:

Ритуалы у деревьев: для исполнения мечты принято обнимать молодую березу и оставлять под ней небольшое подношение (хлеб или монету).

Народные гадания: старинная традиция предписывает смотреть в окно. Встреча молодого человека сулит успех, кошки — прибыль, а птиц — новые знакомства.

Примирение супругов: день считается идеальным для того, чтобы попросить прощения за старые обиды. По поверью, это обеспечит лад в семье на весь год.

Генеральная уборка: мытье полов и стирка сегодня помогают «пригласить» в дом удачу и мудрых людей. Проветривание комнат и полив цветов усилят положительную энергетику.

Нарушение правил в Терентьев день, согласно приметам, может привести к затяжным неудачам:

Личная жизнь: категорически нельзя играть свадьбы, свататься или делать предложения. Брак, начатый в этот день, считается обреченным на скорый разрыв.

Эмоции и общение: запрещено ругаться и грустить. Ссора 23 апреля может затянуться до самой Троицы (8 июня 2026 года).

Хозяйство: запрещен труд в саду и огороде — посадки не приживутся. Также нельзя брать в руки острые предметы (ножи, топоры, иглы), чтобы не навлечь травмы и беды.

Потребление: нельзя выбрасывать остатки еды (вместе с ними уходит достаток) и устраивать шумные застолья (веселье сегодня сулит слезы завтра).