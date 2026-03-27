Забудьте про принуждение: какой пункт ТК РФ разорит работодателя за один звонок

Член Ассоциации юристов России Иван Курбаков разъяснил, какие санкции грозят работодателям за нарушение режима труда в праздничные дни. Речь идет не только о штрафах, но и о категориях граждан, которых привлекать к работе запрещено вовсе, пишет РИА Новости.

Специалист уточнил, что в общем порядке привлечь человека к труду в такой день можно исключительно с его письменного согласия. Если же руководитель пренебрегает этим правилом, нарушение квалифицируется по статье 5.27 КоАП РФ. Как пояснил Курбаков, санкции по данной статье предусматривают для нарушителя либо официальное предостережение, либо денежный штраф, сумма которого достигает 50 тысяч рублей.

Юрист также обратил внимание на категории работников, которых вызывать в выходные запрещено всегда. Речь идет о беременных женщинах и несовершеннолетних сотрудниках, за исключением представителей творческих профессий. Отдельные правила действуют для инвалидов и женщин, имеющих детей младше трех лет. Их можно привлечь к труду только при наличии письменного согласия и при условии, что им это не противопоказано по состоянию здоровья.