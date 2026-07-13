Забудьте про скроллинг ленты: какой один привычный жест убивает интеллект и приводит к деменции

Научные данные подтверждают, что глубокое чтение служит мощным инструментом формирования «когнитивного резерва», защищающего мозг от возрастных изменений и развития болезни Альцгеймера. Подмосковный психолог Марина Павлова сравнивает работу с литературой с интенсивным фитнес-комплексом для центральной нервной системы, пишет REGIONS .

В отличие от скроллинга интернет-лент, чтение книг требует от мозга комплексного задействования нейронных цепей: визуализации образов, анализа логики повествования и удержания в памяти множества деталей. Именно эта интеллектуальная нагрузка создает «броню» против когнитивной деградации. Исследования показывают, что формат имеет значение: короткие заметки или периодика не дают глубокого погружения, в то время как художественная литература заставляет мозг работать в режиме интенсивного анализа.

Эксперт предупреждает, что постоянное использование интернета формирует привычку к поверхностному сканированию информации, из-за чего мозг теряет способность к длительной концентрации. Для восстановления когнитивных функций психолог рекомендует проводить принудительную «реабилитацию»: ежедневно уделять чтению бумажных книг не менее 20 минут в тишине, полностью отказавшись от смартфона. Постепенное возвращение к глубокому чтению позволяет нейронам восстановить навыки фокусировки и удержания внимания.