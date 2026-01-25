Забудьте про спорт: ученые нашли простой способ продлить долголетие для пожилых

Исследование, длившееся более трех десятилетий, переворачивает привычные представления о пользе физических упражнений. Оказывается, для значительного снижения риска ранней смерти важен не только объем, но и разнообразие активностей. К такому выводу пришла международная группа ученых, проанализировавшая данные о здоровье и привычках 110 000 человек. Результаты опубликованы в журнале BMJ Medicine, сообщает Газета.ру.

В отличие от стандартных рекомендаций, фокусирующихся на продолжительности и интенсивности нагрузок, новое исследование вводит ключевой параметр — широту физического спектра. Речь идет о регулярном сочетании принципиально разных видов движения: аэробных (ходьба, бег, плавание), силовых (работа с весом) и активностей средней интенсивности (садоводство, активные игры).

Анализ данных показал, что группа людей, чья недельная активность достигала условных 20 MET-часов (эквивалент нескольких интенсивных или умеренных тренировок), но была при этом «разношерстной», имела более низкие показатели смертности, чем те, кто набирал те же условные часы однотипными упражнениями. Это говорит о том, что тело получает уникальные и взаимодополняющие преимущества от разных видов нагрузок: кардио укрепляет сердце и сосуды, силовые — поддерживают мышечный корсет и метаболизм, а умеренная активность в быту снижает общую гиподинамию.

Эксперты подчеркивают, что такой подход не только эффективнее, но и психологически устойчивее. Комбинация активностей помогает избежать выгорания и травм от повторяющихся нагрузок, превращая заботу о здоровье в более увлекательный и комплексный процесс.

Ранее сообщалось, что в Индии произошла вспышка неизлечимого вируса с потенциалом эпидемии.