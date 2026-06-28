Краевое управление МЧС вновь настаивает на неукоснительной регистрации тургрупп перед выходом на маршрут. Требование закреплено законодательно и касается как организованных коммерческих походов, так и одиночных вылазок в природную среду.

На данный момент ведомство держит на контроле 23 зарегистрированные группы общей численностью 271 человек, из которых 120 — дети. Маршруты пролегают по территориям Норильска, Ермаковского, Эвенкийского, Северо-Енисейского, Канского, Туруханского и Манско-Уярского округов. Подать уведомление о планируемом походе можно дистанционно, воспользовавшись онлайн-сервисом на официальном сайте МЧС России.

Спасатели обращают внимание на обязательный пакет сведений, который необходимо предоставить. В него входят: полные данные о турорганизации либо инструкторе-проводнике, контакты одиночного путешественника и его родственников; поименный список участников с датами рождения и адресами; детальное описание маршрута с точками старта, финиша, ночлега и аварийными выходами; информация о наличии аптечек, средств связи и сигнальных устройств; а также сведения о транспорте группы. Кроме того, путешественники заранее согласовывают со спасателями регламент связи: будут ли они выходить на контакт постоянно или только для подтверждения благополучного возвращения.

Представители ведомства разъяснили алгоритм действий при пропаже сигнала. Если в оговоренный день турист не отметился, первым делом начинают обзванивать его самого, а затем — указанных в заявке близких, поскольку нередки случаи, когда человек просто забывает уведомить МЧС о завершении маршрута. Когда же факт невозвращения подтверждается, незамедлительно разворачивается полномасштабная поисковая операция.